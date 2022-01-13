Повседневная жизнь в Пакистане (ФОТО)

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Подборка фотографий повседневной жизни в Пакистане. Полное название — Исламская Республика Пакистан — государство находится в Южной Азии, это пятая по численности населения страна в мире с населением в 218 066 558 жителей по данным переписи 2020 года и вторая по численности мусульманского населения после Индонезии (соответственно, 178 и 205 млн мусульман). Территория: 803 940 км² (34-я в мире).

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Повседневная жизнь в Пакистане

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Повседневная жизнь в Пакистане

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Повседневная жизнь в Пакистане

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Повседневная жизнь в Пакистане

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Повседневная жизнь в Пакистане

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Повседневная жизнь в Пакистане

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Повседневная жизнь в Пакистане

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Повседневная жизнь в Пакистане

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Повседневная жизнь в Пакистане

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Повседневная жизнь в Пакистане

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Повседневная жизнь в Пакистане

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Повседневная жизнь в Пакистане

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Повседневная жизнь в Пакистане

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Повседневная жизнь в Пакистане

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Повседневная жизнь в Пакистане

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Повседневная жизнь в Пакистане

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Повседневная жизнь в Пакистане

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Повседневная жизнь в Пакистане

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Повседневная жизнь в Пакистане

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Повседневная жизнь в Пакистане

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Повседневная жизнь в Пакистане

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Повседневная жизнь в Пакистане

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Повседневная жизнь в Пакистане

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Повседневная жизнь в Пакистане

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Повседневная жизнь в Пакистане

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Повседневная жизнь в Пакистане

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Повседневная жизнь в Пакистане

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Повседневная жизнь в Пакистане

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Повседневная жизнь в Пакистане

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Повседневная жизнь в Пакистане

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Повседневная жизнь в Пакистане

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Повседневная жизнь в Пакистане

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Повседневная жизнь в Пакистане

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Повседневная жизнь в Пакистане

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Повседневная жизнь в Пакистане

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Повседневная жизнь в Пакистане

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Повседневная жизнь в Пакистане

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Повседневная жизнь в Пакистане

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Повседневная жизнь в Пакистане

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Повседневная жизнь в Пакистане

 Zefirka 