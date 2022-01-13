За девять месяцев игорный бизнес пополнил бюджет аж на 127 грн

За девять месяцев 2021 года работа легального игорного бизнеса принесла в бюджет Украины 127,03 грн. Соответствующие данные содержатся в официальном отчете Госказначейства, сообщает Апостроф.

В строке «Налог на прибыль от осуществления букмекерской деятельности и азартных игр (в том числе казино)» указана сумма 127,03 грн.

Причина провала налогообложения игорного бизнеса состоит в том, что народные депутаты не смогли принять законопроект 2713-д, регулирующий налогообложение азартных игр. Кроме того, не введена и система онлайн-мониторинга, позволяющая отслеживать реальные доходы от азартных игр.

Всего же по итогам года от отрасли в бюджет поступит около 1,5 млрд. грн., которые легальные операторы заплатили за покупку лицензий. Стоит отметить, что это почти на 6 млрд грн меньше запланированных в бюджете на 2021 год 7,4 млрд грн.

Между тем, 2021 год стал успешным для отрасли во многих странах мира, даже несмотря на карантинные ограничения. Это значит, что налоги от пополнят их государственные бюджеты на значительные суммы, ведь во всем мире именно налоги, а не лицензии, являются основным источником поступлений в бюджет от игорного бизнеса.

В частности, в Американской игровой ассоциации заявили, что в 2021 году казино США принесут рекордное количество прибыли. За январь-октябрь доход от игр, включая онлайн-игры и ставки на спорт, составил $43,43 млрд. Значительная часть этих средств поступит в федеральный и местные бюджеты в виде налогов.

Ранее «Главком» писал, что руководство Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей вскоре после назначения раздали себе 1,2 млн грн в виде премий, пособий и стимулирующих выплат – на пятерых.

В начале февраля стало известно, кто получил первую лицензию на онлайн-казино.

Также правительство намерено создать спецфонд для поддержки медицины, спорта, образования, культуры и науки, который будет пополняться средствами от платы за лицензии на игорный бизнес.

В госбюджете-2021 запланировано от платы за лицензии на азартные игры получить 7,4 млрд грн, которые полностью пойдут в спецфонд.