кот тарахтел пустой миской в спальне хозяйки (ВИДЕО)

На видео попал нахальный котяра по кличке Персик, который принес пустую миску в спальню хозяйки, чтобы быстрее получить завтрак. Пушистый сел посреди комнаты и начал настойчиво греметь своей железной посудой, пытаясь разбудить мирно спящую владелицу. «Вставай и корми меня, женщина! Хватит дрыхнуть», — видимо, подумал наглый котофей.

Об этом пишет Ридус.

Ролик с настырным котом, опубликованный пользовательницей TikTok под ником kotpersik27, собрал более четырех миллионов просмотров и почти десять тысяч комментариев.

«Какой настойчивый будильник».

«От такого отлично помогает летящий тапок».

«На азбуке кота это значит: „Вставай, я жрать хочу“».

«Сон сном, а завтрак должен быть по расписанию».