Юрий Горбунов показал новое хобби сына

Звездные ведущие Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов следом за Дорофеевой, Каменских и Кошевым улетели на новогодние каникулы. Супруги восстанавливают силы после тяжелого трудового 2021 года в Таиланде. Продюсер каждый день восхищает подписчиков красотой экзотического острова и показывает, чем занимается его семья на отдыхе.

В Инстаграм-профиле Горбунов опубликовал свежую подборку кадров с любимой и старшим сыном. Семейство полюбило новое водное развлечение под названием sup-серфинг или серфинг с веслом. На фотографиях видно, как 4-летний Иван старательно пытается держать баланс и управлять сап-доской.

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Осадчей тоже пришлось по вкусу новое увлечение. Кроме того, Екатерина продемонстрировала стройную фигуру в красном раздельном бикини после трех родов. От подписчиков можно часто услышать комплименты по поводу превосходной формы теледивы.

Но в этот раз поклонников покорила смелость маленького наследника. Они заметили, что Ваня в данном деле переплюнул отца. «Вы крутые. Катюша огонь», «Переплюнул отца, молодец», «Классные фото, особенно третья», «Ребята, да вы крутые, а водичка — сказочная!», — пишут в комментариях фолловеры.

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Ведущая «Светской жизни» в своем личном блоге отметила, что на отдыхе им скучать не приходится. «Еще немного солнца и активного отдыха. С Иваном испробовали уже все развлечения», — поделилась Осадчая.

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