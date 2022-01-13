Путин ищет слабые места США и НАТО

Главная тема сегодняшнего дня – итоги переговоров США и России в Женеве, и ожидания от переговоров по линии НАТО – Россия, которые должны состояться завтра. Собственно, никаких особых ожиданий от этих переговоров не было.

И переговоры, состоявшиеся в Женеве, подтвердили обоснованность таких оценок. С высокой вероятностью можно прогнозировать, что не будет каких-либо значимых и конкретных результатов и на переговорах в Брюсселе. Почему?

По трем причинам:

1. Ультимативные требования России об односторонних «гарантиях безопасности» только для РФ, и хамские заявления российских «переговорщиков» (о «манатках» и возвращении НАТО к границам до 1997 г.) не оставляют для США и НАТО другого варианта публичного ответа кроме жесткого «нет!».

Однако Запад не может отказаться от переговоров с Россией, поскольку это один из значимых способов сдерживания Кремля от новой агрессии против Украины. Но обсуждаются не ультиматумы Кремля, а взаимоприемлемые гарантии безопасности, в том числе и для Украины, в частности, – отвод российских войск от нашей границы.

2. Интересы и позиции сторон этих переговоров (США и России, НАТО и России) кардинально отличаются, и пока не заметны какие-либо предпосылки и варианты возможных компромиссов по отдельным частным вопросам. Если и удастся договориться, то лишь по отдельным темам, и то не сразу.

3. Переговоры с Россией, которые проходят на текущей неделе, – это стартовый раунд. И на этом этапе обе стороны формулируют свое переговорное меню, и высказывают мнение о позиции и предложениях противоположной стороны.

Образно говоря, каждая из сторон «называет свою цену» и высказывается о предлагаемом «товаре». А «товарных позиций» на этих переговорах довольно много. «Торговаться» начнут уже на следующих раундах переговоров. Крайне редко «сделка» происходит уже на старте.

Очень часто можно слышать брезгливо-скептическую оценку: ну вот, опять договорились договариваться дальше. В данном случае, даже такая формула (о продолжении переговоров) будет иметь значение. Если Россия согласится на продолжение переговоров с США и НАТО, то это будет означать, что все озвученные ультиматумы, околопереговорное хамство, и военные маневры возле наших границ, – это агрессивная переговорная тактика Кремля, своеобразная «психическая атака» на Запад и, отчасти, на нас.

При этом Россия (в случае продолжения переговоров) надеется на частичные уступки США и НАТО и готова договариваться. Но и расслабляться не стоит. Если Путин и российское руководство почувствуют слабину, и нашу и своих западных «визави» по переговорам, то могут пойти и на военные авантюры против Украины.

И, естественно, мы должны постоянно напоминать о принципе «нельзя договариваться об Украине без Украины». Собственно, это уже происходит. То, что официальные лица и в Вашингтоне, и в Брюсселе сами регулярно повторяют эту формулу, означает, что наша дипломатия (и Президент и МИД) постоянно им об этом напоминает.

Надеюсь, что когда-нибудь и до Москвы дойдет понимание, что нельзя решать «украинский вопрос» без украинцев.

Джерело: блог Володимира Фесенка

Мысли авторов рубрики «Мысли вслух» не всегда совпадают с позицией редакции «Главкома». Ответственность за материалы в разделе «Мысли вслух» несут авторы текстов.