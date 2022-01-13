Полуголая Вера Брежнева вспомнила безумные времена в ВИАГре и поселилась в аквариуме: «Я еще такого не видела»

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Известная певица Вера Брежнева похвасталась яркими кадрами с отдыха. Звезда поплавала над рифами и поделилась своими эмоциями.

Вера Брежнева имеет многомиллионную армию поклонников, именно поэтому она пытается часто радовать их новыми фото, видео или же просто интересными подробностями из личной и профессиональной жизни на своей странице в соцсети Instagram, где за ней следит 12.4 миллиона человек.

После новогодних праздников Вера Брежнева отправилась в отпуск на Мальдивы. Здесь звезда с удовольствием радует своих поклонников различными фото или видео.

Фото со страницы Веры Брежневой

Фото со страницы Веры Брежневой

На этот раз Вера Брежнева решила разнообразить свой отдых и отправилась на снорклинг. Певица в маске для плавания изучала подводный мир и наслаждалась разнообразным морскими жителями. К тому же Брежневой посчастливилось увидеть вблизи не только черепаху, но и стаю дельфинов.

Фото со страницы Веры Брежневой

Фото со страницы Веры Брежневой

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