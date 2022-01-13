Весёлые послания супругов друг другу (фото)

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Говорят, что романтика в отношениях существует только в первые 2-3 года отношений, но эти пары доказали, что это не совсем так.

Весёлые послания супругов друг другу (фото)

 

Четкие инструкции

Весёлые послания супругов друг другу (фото)

Романтику в отношениях люди стараются сохранить, оставляя милые послания в неожиданных местах

Весёлые послания супругов друг другу (фото)

Протест

Весёлые послания супругов друг другу (фото)

Заботливый отец и супруг

Весёлые послания супругов друг другу (фото)

Муж попросил постирать рубашку

Весёлые послания супругов друг другу (фото)

 

Оставил беспорядок и записку

Весёлые послания супругов друг другу (фото)

Поймут те, у кого есть питомцы

Отпросился

Весёлые послания супругов друг другу (фото)

Весёлые послания супругов друг другу (фото)

Ради такой похвалы женщины и готовят

Весёлые послания супругов друг другу (фото)

Когда не оценил новую стрижку жены

Весёлые послания супругов друг другу (фото)

Не будите папу

Весёлые послания супругов друг другу (фото)

Это на Новый год?

Весёлые послания супругов друг другу (фото)

Жена умеет объяснять

Весёлые послания супругов друг другу (фото)

Кто-то накосячил

Весёлые послания супругов друг другу (фото)

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