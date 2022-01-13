Весёлые послания супругов друг другу (фото)

Говорят, что романтика в отношениях существует только в первые 2-3 года отношений, но эти пары доказали, что это не совсем так.
Четкие инструкции
Романтику в отношениях люди стараются сохранить, оставляя милые послания в неожиданных местах
Протест
Заботливый отец и супруг
Муж попросил постирать рубашку
Оставил беспорядок и записку
Поймут те, у кого есть питомцы
Отпросился
Ради такой похвалы женщины и готовят
Когда не оценил новую стрижку жены
Не будите папу
Это на Новый год?
Жена умеет объяснять
Кто-то накосячил
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