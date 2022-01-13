Заместитель Ермака рассказал о переговорах с Турцией по безопасности в Черном море

Жовква отметил, что Черное море является важным и приоритетным регионом для Украины

Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире «Украинского радио» заявил о ведении переговоров с властями Турции по совместным усилиям в обеспечении безопасности в Черном море.

По словам заместителя руководителя Офиса Президента Украины, что касается Черного моря, безусловно, важного приоритетного региона не только для Украины, но и для Турции.

Он пояснил, что переговоры идут по объединению усилий в противостоянии России.

«Поэтому мы уже ведем с ней диалог об усилении мер безопасности в Черном море. Ведем диалог об объединении усилий черноморских стран в том, чтобы противостоять соответствующим усилиям России, также является черноморским государством. Поэтому роль Турции действительно важна в вопросе безопасности Украины», – рассказал Жовква.

По словам Жовквы, Черное море является важным и приоритетным регионом для Украины.

«Мы говорим об этом с Турцией, и должны говорить об этом с государствами членами НАТО, так как для них этот регион также приоритетен. Сегодня это Черное море, а завтра может быть Средиземное или Северное», – сказал он.

Напомним, официальная Анкара сообщила Вашингтону о готовности формировать общий механизм диалога по, в частности, украинскому вопросу.