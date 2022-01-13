Переговоры НАТО — Россия по Украине — что задумал Путин

Несмотря на все старания дипломатии Вашингтона, Россия продолжает усиливать свое военное присутствие и выдвигать ультиматумы США и НАТО. Остается предполагать, что Москва ожидает получить отказ и хочет цинично использовать его как повод для нападения.

Об этом рассказал в интервью Укринформу американский дипломат, экспосол США при НАТО, бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

“Нам нужно четко донести россиянам, что то, чем они занимаются, неприемлемо, что мы готовы к диалогу и дипломатии, что никто не угрожает России. Ни Украина, ни НАТО не представляют угрозы для России. И мы хотим, чтобы они уважали верховенство права, суверенитет других государств в Европе. Угрозы и нападки на другие страны – неприемлемы. Поэтому важно общаться об этом по дипломатическим каналам и быть открытыми к диалогу. Поэтому я поддерживаю то, что делает администрация”, – пояснил Волкер.

Он отметил, что несмотря на старания дипломатии США, сейчас все происходит так, как задумал Путин. Он усиливает свое военное присутствие, объявляет неприемлемые ультиматумы США и НАТО в надежде, что Запад на них не пойдет.

“Следовательно, единственный резон, почему он (Путин – ред.) так делает – чтобы получить отказ. Он ожидал перед тем, как поехать в Женеву, в Брюссель, что им скажут “нет”. И тогда он может использовать этот отказ как повод, мол, поскольку интересы России в сфере безопасности были проигнорированы, у нас нет выбора, так что мы должны брать все в свои руки. Поэтому, по-моему, именно такой сценарий до сих пор вероятен”, – сказал дипломат.

По его мнению, Путин цинично использует этот дипломатический процесс для коварного замысла. И хотя западные дипломаты прилагают много стараний, ожидания по поводу результатов переговоров с Кремлем не должны быть очень высокими.

Ранее в столице Австрии Вене началось специальное заседание постоянного Совета ОБСЕ. Там должны были рассмотреть так называемые предложения России по гарантиям безопасности и ситуацию на границе с Украиной.