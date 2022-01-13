Уникальный Lexus LX Offroad покажут на автосалоне в Токио

У внедорожного варианта три блокируемых дифференциала и стилистические улучшения.

Источник: avtodream.org

Lexus LX дебютировал совсем недавно, в октябре 2021 года. Впервые у внедорожника появились VIP-версия Ultra Luxury и спортивное исполнение F Sport. Теперь разработчик готовится представить еще один вариант под названием Offroad. Его премьера пройдет на грядущем автосалоне в Токио, двери которого откроются для представителей СМИ 14 января.





В проекте участвовал тюнер Jaos. Главными отличиями внедорожного Lexus LX стали три блокируемых дифференциала, 20-дюймовые колесные диски Enkei в золотистом оттенке и покрышками для бездорожья Toyo, брызговики и защитные пластины днища, армированные углеродным волокном. Расширители крыльев тоже сделаны из карбона.

Так как Offroad основан на LX 600, значит, в моторном отсеке трудится 3,5-литровый V6 с двойным турбонаддувом. Мощность агрегата составляет 415 л.с., а тяга равна 650 Нм. Привод, разумеется, полный, и в трансмиссию встроен 10-ступенчатый автомат. К слову, россиянам доступна еще модификация LX 500d с 3,3-литровым турбодизелем V6 на 300 л.с. и 700 Нм.

Несмотря на то, что внедорожник дебютировал несколько месяцев назад, запуск его производства буксует. Первые поставки планировались на конец 2021 года, но их перенесли на 2022-й.

Виной всему – трудности с получением комплектующих из Юго-Восточной Азии. Не хватает микрочипов и для очень востребованного технического близнеца Toyota Land Cruiser 300.