В Херсонской области – 94 новых случая COVID-19, еще две смерти от осложнений и 12 выздоровлений

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Среди заболевших: 40 мужчин, 54 женщины, 5 детей. А между тем речь идет о возможном локдауне в Киеве из-за штамма Омикрон.
- 71 человек – жители Херсонского района;
- 12 человек – жители Скадовского района;
- 7 человек – жители Каховского района;
- 2 человека – жители Бериславского района;
- 2 человека – жители Генического района.
Также зарегистрировано 12 выздоровлений.
Умерли от осложнений болезни два человека: женщины, 74 года и 70 лет, жительницы Генического района.
Сейчас в области 79616 лабораторно подтвержденных случаев заболевания. Из них:
Источник: www.depo.ua
- 75 427 человек выздоровели;
- 1429 человек инфицированы COVID-19;
- 2760 человек скончались.
Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировали 10046 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.