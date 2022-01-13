В Херсонской области – 94 новых случая COVID-19, еще две смерти от осложнений и 12 выздоровлений

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Среди заболевших: 40 мужчин, 54 женщины, 5 детей. А между тем речь идет о возможном локдауне в Киеве из-за штамма Омикрон.

71 человек – жители Херсонского района;

12 человек – жители Скадовского района;

7 человек – жители Каховского района;

2 человека – жители Бериславского района;

2 человека – жители Генического района.

Также зарегистрировано 12 выздоровлений.

Умерли от осложнений болезни два человека: женщины, 74 года и 70 лет, жительницы Генического района.

Сейчас в области 79616 лабораторно подтвержденных случаев заболевания. Из них:

Источник: www.depo.ua

75 427 человек выздоровели;

1429 человек инфицированы COVID-19;

2760 человек скончались.

Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировали 10046 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.