Старый Новый год — поздравления со старым Новым годом, картинки и стихи

Ежегодно Старый Новый год отмечается с 13 на 14 января. И сопровождается он различными обрядами, традициями и приметами.

Этот праздник возник из-за смены летоисчисления. В 1918 году произошел переход от старого юлианского календаря к новому – григорианскому. До ХХ века календарь Российской империи (в состав которой входили территории Украины) на 13 суток отставал от Европы, которая давно перешла на григорианский календарь. Чтобы сократить этот разрыв, в 1918 году был совершен переход на новый стиль, а 14 января – день Святого Василия – стал старым Новым годом.

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В этот день принято собираться вместе за праздничным столом, петь песни, засевать зерном дома соседей и знакомых, желая хозяевам богатого урожая, богатства и здоровья. Еще одной традицией на Старый Новый год является просить прощения у своих родных, которых вы могли обидеть.

Одна из самых соблюдаемых до сегодняшнего дня традиций — это приготовления накануне Старого Нового года Щедрой кутьи. Обьязательными блюдами на столе также были пироги, вареники, блины и другие вкусности, которыми угощали всех, кто заходил в дом с песнями.

Поздравления со Старым Новым годом

Сегодня чудесный праздник — старый Новый год. Сегодня можно воспользоваться шансом и повторно прошептать свои самые сокровенные желания, задуманные в новогоднюю ночь, и тогда они непременно сбудутся. Желаем много здоровья, огромного счастья и большого благополучия!

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Поздравляем со старым Новым годом! Пусть старыми, но незабываемыми станут добрые моменты прошлого, пусть в новом году приумножатся былые успехи, и пусть будет с кем разделить счастье и радость души.

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С праздником Вас! Пускай Старый Новый год все проблемы с собой заберет, а оставит вам счастье и радость. Пусть наступающий год будет для Вас лучше, веселее и ярче.

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В этот старый Новый год

Чудо пусть произойдет.

Пусть исполнятся нежданно

Все заветные желанья.

Пусть удача в дом войдет,

И успех не подведет.

Денег будет пусть в достатке,

Все у всех будет в порядке!

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Со старым Новым годом

Хочу поздравить вас.

Пусть принесет вам праздник

Лишь бодрости запас,

Поднимет настроенье,

Удачей одарит,

Избавит от невзгод всех

И всяческих обид!

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Отмечает весь народ

Праздник — Старый Новый год!

Желаю радости, веселья,

И заводного настроения,

Чтоб исполнялись все мечты,

Достичь в карьере высоты,

Здоровья, денег, много сил,

Чтоб счастье каждый миг дарил!

Картинки и открытки со Старым Новым годом

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