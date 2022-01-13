Старый Новый год — поздравления со старым Новым годом, картинки и стихи

Ежегодно Старый Новый год отмечается с 13 на 14 января. И сопровождается он различными обрядами, традициями и приметами.
Этот праздник возник из-за смены летоисчисления. В 1918 году произошел переход от старого юлианского календаря к новому – григорианскому. До ХХ века календарь Российской империи (в состав которой входили территории Украины) на 13 суток отставал от Европы, которая давно перешла на григорианский календарь. Чтобы сократить этот разрыв, в 1918 году был совершен переход на новый стиль, а 14 января – день Святого Василия – стал старым Новым годом.
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В этот день принято собираться вместе за праздничным столом, петь песни, засевать зерном дома соседей и знакомых, желая хозяевам богатого урожая, богатства и здоровья. Еще одной традицией на Старый Новый год является просить прощения у своих родных, которых вы могли обидеть.
Одна из самых соблюдаемых до сегодняшнего дня традиций — это приготовления накануне Старого Нового года Щедрой кутьи. Обьязательными блюдами на столе также были пироги, вареники, блины и другие вкусности, которыми угощали всех, кто заходил в дом с песнями.
Поздравления со Старым Новым годом
Сегодня чудесный праздник — старый Новый год. Сегодня можно воспользоваться шансом и повторно прошептать свои самые сокровенные желания, задуманные в новогоднюю ночь, и тогда они непременно сбудутся. Желаем много здоровья, огромного счастья и большого благополучия!
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Поздравляем со старым Новым годом! Пусть старыми, но незабываемыми станут добрые моменты прошлого, пусть в новом году приумножатся былые успехи, и пусть будет с кем разделить счастье и радость души.
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С праздником Вас! Пускай Старый Новый год все проблемы с собой заберет, а оставит вам счастье и радость. Пусть наступающий год будет для Вас лучше, веселее и ярче.
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В этот старый Новый год
Чудо пусть произойдет.
Пусть исполнятся нежданно
Все заветные желанья.
Пусть удача в дом войдет,
И успех не подведет.
Денег будет пусть в достатке,
Все у всех будет в порядке!
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Со старым Новым годом
Хочу поздравить вас.
Пусть принесет вам праздник
Лишь бодрости запас,
Поднимет настроенье,
Удачей одарит,
Избавит от невзгод всех
И всяческих обид!
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Отмечает весь народ
Праздник — Старый Новый год!
Желаю радости, веселья,
И заводного настроения,
Чтоб исполнялись все мечты,
Достичь в карьере высоты,
Здоровья, денег, много сил,
Чтоб счастье каждый миг дарил!
Картинки и открытки со Старым Новым годом
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