Власти Казахстана вызвали недовольство Кремля

В российском информационном пространстве постепенно набирает обороты кампания касательно «реваншистских националистических настроений в новом правительстве Казахстана»: к «казахским нацистам» отнесли министра информации Аскара Умарова и госсекретаря Карина Тинимбайулы.

Скорее всего, список будет расширен.

Однако пока подобные заявления не вышли на уровень центральных СМИ и топовых пропагандистов. То есть, в России пока нет четкого позиционирования по поводу характера изменений в Казахстане. Потому пока нет и массированной информационной атаки. Однако очевидно, что общие тенденции России не нравятся.

И все же отдельные представители российских властей уже пытаются расставить новые «красные линии». Тот же директор Роскосмоса Рогозин в среду высказался по поводу кадровой политики власти Казахстана: «На космодроме Байконур мы не будем рады министру [информации] Аскару Умарову. Мы его там не ждем». В принципе, привычная иллюстрация к типичному поведению России на «освобожденных/умиротворенных/спасенных территориях»: российский чиновник среднего звена публично диктует ограничение прав правительства суверенного государства на стратегических объектах этого же государства (или на определенных территориях).

Однако все же назначение типа Умарова, как и назначение или оставление на ключевых должностях старых кадров, свидетельствуют о достижении в Казахстане определенного соглашения элит. Токаев не делает слишком радикальных кадровых перестановок – зато существующие политико-экономические кланы соглашаются на отстранение от системы непосредственно Назарбаева и его семьи. Система восстанавливает равновесие и все в профите – насколько это возможно при российской оккупации под видом «миротворцев ОДКБ».

С другой стороны, выбор именно таких «радикально проказахских» кандидатур (при прогнозируемой реакции на них россиян) свидетельствует, что 30 лет политики Назарбаева прошли не зря. В Казахстане выросло уже практически два поколения, которые совершенно не в восторге от идеи «братской любви» и единства с Россией.

Замечу, что средний возраст казахов на сегодняшний день меньше 32 лет. Каждый пятый возраст 14-28 лет – то есть действительно родился и вырос при Назарбаеве, его проказахской политике и идей если не Великого Турана, то Союза тюркских государств (где нет места России ни в какой роли). При 70% (13 миллионов из 18) этнических казахов это становится одним из главных факторов, с которым вынуждены считаться любые власти республики.

Сможет ли побудить к возвращению казахской государственной идеологии на пророссийские рельсы оккупация от имени ОДКБ – сомнительно в таких условиях. Это не может произойти так быстро, чтобы Путин элементарно успел это сделать, даже если предположить полное отсутствие сопротивления этим усилиям со стороны тюркских государств и США.

Джерело: блог Олексія Голобуцького

Мысли авторов рубрики «Мысли вслух» не всегда совпадают с позицией редакции «Главкома». Ответственность за материалы в разделе «Мысли вслух» несут авторы текстов.