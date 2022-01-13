Медики и спасатели посоветовали, как уберечься от обморожения

В Украине залютовал январь! Самое время вытягивать дубленки, шапки и теплые ботинки. Правила того, как не замерзнуть в январские морозы, напомнили в сюжете программы «Факты ICTV».

Там напомнили, что длительное пребывание на морозе первыми испытывают кровеносные сосуды конечностей, мерзнут пальцы рук, ног и открытые части тела: нос, лоб, подбородок, щеки.

По возможности не стоит долго задерживаться на холоде, нужно одеваться в теплую удобную одежду и обувь. На длительные прогулки лучше взять с собой горячий чай. Эти простые правила спасут от переохлаждения и обморожения.