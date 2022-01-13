Медики и спасатели посоветовали, как уберечься от обморожения

0

В Украине залютовал январь! Самое время вытягивать дубленки, шапки и теплые ботинки. Правила того, как не замерзнуть в январские морозы, напомнили в сюжете программы «Факты ICTV».

Там напомнили, что длительное пребывание на морозе первыми испытывают кровеносные сосуды конечностей, мерзнут пальцы рук, ног и открытые части тела: нос, лоб, подбородок, щеки.

По возможности не стоит долго задерживаться на холоде, нужно одеваться в теплую удобную одежду и обувь. На длительные прогулки лучше взять с собой горячий чай. Эти простые правила спасут от переохлаждения и обморожения.

Мужчина с обморожением, фото: кадр из видео

Мужчина с обморожением, фото: кадр из видео

Проблемы начинаются, когда температура опускается ниже 10 градусов мороза. Обморозить кожу можно за полчаса пребывания на таком морозе.

_

Врачи советуют одеваться в три слоя одежды: белье, свитера и верхнюю одежду. Обувь желательно иметь на толстой подошве. Вещи должны быть нетесными, ведь иначе тепло не сохранить.

Обязательно двигайтесь, не сидите. Не употребляйте алкоголь ни в коем случае!

Первыми обмораживаются подбородок, уши и нос. Не стоит растирать их снегом – лучше просто согреть ладонями.

Греться после переохлаждения или обморожения водой нельзя, предостерегают спасатели. Так же, как и смазывать пострадавшие участки жиром или кремом. Лучше спрятать руки под теплое одеяло и налить себе горячего чая.

Пальцами ног нужно двигать в обуви, чтобы не замерзли. Если же вы обморозились до волдырей, обращайтесь к медикам.

Коридор больницы. Фото: Аргументы и Факты

Коридор больницы. Фото: Аргументы и Факты

Коридор больницы. Фото: Аргументы и Факты

Перед выходом на улицу лучше поесть что-то калорийное, каждый час заходить в помещение. А еще лучше-переждать несколько морозных дней дома.

Напомним, что советы от полярников на зиму: как не превратиться в «сосульку» на морозе, эти правила могут сохранить жизнь.

Ранее сообщали, что украинцев накроют морозы до -17 градусов

Также, в вагон Укрзализныци пришла «Зимняя сказка» — сугробы не хуже Карпатских.

Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!


_