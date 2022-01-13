15 незабываемых колллег по работе

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Хотите узнать своего коллегу поближе — взгляните на его рабочее место. Вам сразу станет понятно, что это за человек, как он ведет себя в повседневной жизни, как относится к делу и будет ли вам комфортно находиться с ним рядом.

«Коллекция кофе со льдом моего коллеги»

15+ коллег, которых даже после увольнения захочешь забыть — не сможешь

«Как напарник ест пиццу»

15+ коллег, которых даже после увольнения захочешь забыть — не сможешь

«Рабочее место моего сослуживца привлекает мышей»

15+ коллег, которых даже после увольнения захочешь забыть — не сможешь

Когда у тебя ленивые коллеги

15+ коллег, которых даже после увольнения захочешь забыть — не сможешь

«Коллега заряжает свой телефон»

15+ коллег, которых даже после увольнения захочешь забыть — не сможешь

«Мой напарник открыл пачку жевательной резинки, которую я только что купил»

15+ коллег, которых даже после увольнения захочешь забыть — не сможешь

Вот так они разрезают торт

15+ коллег, которых даже после увольнения захочешь забыть — не сможешь

«Коллега оставил другому коллеге еще с пятницы послание. Пока владелец стола не пришел»

15+ коллег, которых даже после увольнения захочешь забыть — не сможешь

«Мой сослуживец пытался открыть бутылку с водой»

15+ коллег, которых даже после увольнения захочешь забыть — не сможешь

Вот так он открывает коробку

15+ коллег, которых даже после увольнения захочешь забыть — не сможешь

«Зарядные порты на мгновение перестали работать, и мы заглянули под стул моего коллеги»

15+ коллег, которых даже после увольнения захочешь забыть — не сможешь

«Грязная клавиатура моего сослуживца»

15+ коллег, которых даже после увольнения захочешь забыть — не сможешь

Когда шкафчик на работе может многое о тебе рассказать

15+ коллег, которых даже после увольнения захочешь забыть — не сможешь

«Коллега ехала на моей служебной машине и оставила жвачку на двери»

15+ коллег, которых даже после увольнения захочешь забыть — не сможешь

Когда на работе не очень-то беспокоятся о чистоте и порядке

15+ коллег, которых даже после увольнения захочешь забыть — не сможешь

«Сослуживец оставил авокадо в холодильнике»

15+ коллег, которых даже после увольнения захочешь забыть — не сможешь

«Вчера коллега разбил еще один мой чайник. Теперь у каждого по одному на счету»

15+ коллег, которых даже после увольнения захочешь забыть — не сможешь

«Вот так на работе загружают посудомоечную машину»

15+ коллег, которых даже после увольнения захочешь забыть — не сможешь

«Коллега перевелся на другую работу и оставил вместо себя деревце»

15+ коллег, которых даже после увольнения захочешь забыть — не сможешь

 