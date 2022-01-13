Ученые обнаружили неожиданную пользу бульонов

Ученые из Имперского колледжа Лондона и Детской больницы Грейт Ормонд Стрит выяснили, что некоторые традиционные мясные и овощные бульоны способны прервать жизненный цикл паразита Plasmodium falciparum, вызывающего малярию у людей.

Эксперты проанализировали образцы 56 бульонов домашнего приготовления, которые принесли ученики начальной школы в Лондоне разной этнической принадлежности. Супы, рецепты которых передаются в их семьях из поколения в поколение, используют для борьбы с простудой.

Ученые выяснили, что за 72 часа содержимое образцов пяти бульонов сдержало развитие Plasmodium falciparum на 50 процентов, еще четырех — на более чем 50 процентов.

Полученные данные свидетельствуют о том, что необходимо проводить дальнейшие клинические исследования, которые позволят установить ингредиент, обладающий наиболее сильным противомалярийным действием.

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