Особенности путешествия в Турцию

Турция — это та страна в туристической отрасли, в которую хочет попасть большая часть туристов. Ведь за довольно-таки бюджетную стоимость путешественники смогут получить невероятные впечатления от отдыха.

Каждый уважающий себя турист должен купить путевку в Турцию для того, чтобы насладиться невероятным восточным гостеприимством, прекрасными призами и качественным обслуживанием. Турция — это страна, которая идеально подходит для любого вида отдыха.

Поездка в Турцию в период праздников

Стоит отметить, что Турцию можно смело отнести к списку самых религиозных государств. Жители этой страны уважительно относятся ко всем праздникам, которые касаются их религии. Например, Курбан Байрам, Шекер Байрами — это окончание поста в священный месяц Рамадан и так далее.

Также необходимо понимать, что обычных торжеств и фестивалей на территории Турции проходит достаточное количество, а именно:

Новый год — первое января.

День детей. Турки очень хорошо относятся к детям, поэтому большинство семей в этой стране являются многодетными. Это торжество проходит 23 апреля.

День труда. Его отмечают первого мая. В этот день категорически запрещено устраивать митинги и проводить шествия. Запрет установлен на законодательном уровне.

День победы над оккупацией Турции греками. Окончание войны за независимость Турции ежегодно празднуют 30 августа.

В Измире в начале теплой весны активно празднуют Европейский джазовый фестиваль. На этом празднике можно встретить просто невероятное количество меломанов со всех концов мира.

В Стамбуле в апреле проходит фестиваль тюльпанов. Людям заранее раздают луковицы этих цветов, так как считается, что дно чашечки тюльпана скрывает в себе счастье.

В конце апреля на территории турции отмечают морской фестиваль международного уровня. В этот период на воде устраивают невероятное количество соревнований.

В период ночи с пятого на шестое мая проходит фестиваль встречи весны. Именно в эти дни пророк Хызыр приходит к людям для того, чтобы осуществить их самые сокровенные желания.

Когда можно приобретать билеты в Турцию

Безусловно, Турция так сильно привлекает туристов потому, что путевки на отдых там достаточно недорогие.

Перед тем как приобретать путевку, путешественник должен определиться с несколькими нюансами. Можно отметить основные: в какое время он поедет отдыхать, какой тип отдыха ему нужен.

Опираясь на данные параметры, оператору туристического агентства будет легче подобрать идеальный тур для клиента, который полностью удовлетворит его индивидуальные потребности и доставит только приятные ощущения.