Чиновников КГГА задержали на взятке в 1,7 млн гривен

Государственное бюро расследований раскрыло масштабную схему хищения средств, выделяемых Киевской городской государственной администрацией для оплаты работ по капитальному ремонту парков и скверов и устройству объектов благоустройства столицы. Об этом сообщает издание «Українські новини».

ГБР задержало руководителя одного из КП Киева — фото: ГБР

«При получении части средств — почти 1,7 млн грн, задержан руководитель одного из коммунальных предприятий КГГА, а также посредник, обеспечивавший реализацию преступной схемы», — говорится в сообщении ГБР.

По данным Telegram-канала «Киев Власть», среди задержанных — замначальника управления капитальных вложений «Киевзеленстроя» Тарас Бойправ.

Также в СМИ сообщается, что Бойправ до 2018 года был руководителем и соучредителем фирмы «Евротехнологии Групп», которая с 2019 года начала выигрывать тендеры «Киевзеленстроя». Как раз в то время в руководстве КГГА появился Алексей Кулеба. В настоящий момент он занимает должность первого заместителя главы Киевской горгосадминистрации, а в кулуарах Бойправа называют «человеком Кулебы». Журналисты напоминают, что в ноябре 2019 года, Алексей Кулеба был назначен директором Департамента по благоустройству КГГА. По данным СМИ, тогда назначение человека, не имеющего стажа в госслужбе на должность директора столичного департамента, у многих вызвало недоумение. Кроме того, по данным журналистов, именно Алексея Кулебу 19 июля 2019 года задержали при передаче взятки в сумме 650 тысяч гривен советнику председателя Дарницкой РГА. Об этом задержании столичная прокуратура сообщила 20 июля 2019 года. В декабре 2020 года Алексей Кулеба занял должность первого заместителя главы Киевской горгосадминистрации. Ранее «Комментарии» писали, что глава Офиса президента Андрей Ермак, его зам Олег Татаров, первый замглавы КГГА Алексей Кулеба, а также депутат Киевсовета Владислав Трубицын за последние два года могли установить контроль над теневыми финансовыми потоками Киева.

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