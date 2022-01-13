как справиться с последствиями инсульта

Кардиолог Алексей Утин рассказал о реабилитации после инсульта и как его предотвратить.По словам специалиста, наиболее оптимальное время для эффективного восстановления считаются первые полгода после инсульта.

В процессе восстановления важно стимулировать нейропластичность, которая представляет собой способность мозга к созданию новых связей между нейронами. При этом необходимо, как можно скорее начать терапию и профилактику повторного инсульта.

«Инсульт — состояние, которое трудно вовремя распознать, сложно до конца вылечить, но, зачастую, довольно легко предотвратить», — предостерегает врач.

Одним из важнейших способов профилактики недуга выступает корректировка образа жизни, направленная на снижение вероятности наиболее распространенной причины инсульта — атеросклеротических бляшек. Появление последних обусловлено высоким давлением, курением, повышенным холестерином и сахаром в крови.

Если увидели ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter!