COVID-19 в Украине — эксперты рассказали, когда ждать новую волну

По словам главы Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко, в январе в Украине ожидается рост новых случаев инфицирования коронавирусом. Эпидемическая ситуация уже начала ухудшаться в двух регионах страны. Об этом пишет РБК-Украина.

Эксперт рассказал, когда в Украине начнется рост COVID-заражений — фото из открытых источников

Эксперт отметил, что в стране фиксируют рост заболеваемости ковидом, который вызван новогодними и рождественскими праздниками. Но говорить о динамике в конкретных областях еще рано.

Определить регионы, где может начать вспышка COVID-19, пока что нельзя, но очагом может оказаться любая из областей.

«Случаев «Омикрон » не столь много выявлено, могут создаваться кластеры, с которых будет начинаться распространение. Абсолютно любой регион может быть очагом вспышки», — сказал Ганиченко, добавив, что количество новых случаев коронавируса начнет увеличиваться уже в этом месяце.

По словам специалиста по состоянию на сегодня в двух регионах наблюдается потенциальное ухудшение эпидемической ситуации. Речь об Ивано-Франковской и Сумской областях.

Отметим, что ранее доктор медицинских наук Сергей Крамарев озвучил неутешительный прогноз по поводу новой волны коронавируса, которая станет серьезнее прошлых. Специалист предполагает, что количество заболевших может вырасти до 40 тысяч ежедневно.

Ранее «Комментарии» писали, что замминистра здравоохранения Игорь Кузин рассказал, что в Минздраве ожидают новую волну коронавируса в конце января. Она может продлиться до апреля. При это главный санврач отметил, что всплеск не превысит прошлогодний, что демонстрирует опыт других стран.

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