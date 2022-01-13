Диетолог объяснила причину проблем с весом при отказе от курения

Курильщики, отказываясь от вредной привычки, сталкиваются с синдромом отмены, рассказала газете врач-диетолог, член Ассоциации диетологов и нутриционистов Марина Макиша.

При синдроме отмены человек зачастую пытается компенсировать нехватку возбуждения зон мозга от никотина жирной и сладкой пищей и потому набирает вес, заметила диетолог.

Избежать таких проблем можно с помощью правильного плана питания.

По словам собеседницы издания, синдром отмены проходит в течение двух-трех недель. В это время особенно важно полноценно завтракать, обедать и ужинать и не сбиваться на вредные перекусы, а предпочесть им фрукты и овощи.

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