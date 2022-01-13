Ученые впервые обнаружили биомаркер алкоголизма

Ученые обнаружили мозговую цепь, отвечающую за алкогольную зависимость. Наблюдая активность нейронов в этой цепи, они смогли предсказать, у каких мышей разовьется навязчивая тяга к спиртному, а у каких нет. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Несмотря на то, что алкоголь повсеместно распространен в современном обществе и доступ к нему практически не ограничен, только у части людей развивается алкогольная зависимость.

Американские ученые во главе с Кей Тай (Kay M. Tye) из Института биологических исследований Солка исследовали мозг лабораторных мышей, употреблявших алкоголь, и впервые выявили мозговой контур, ответственный за развитие пагубного пристрастия.

Ранее существовало предположение, что непреодолимая тяга к алкоголю связана с изменениями префронтальной коры головного мозга, но эта гипотеза не нашла своего подтверждения.

Исследователи разработали тест, аналогичный тесту на компульсивное переедание, позволивший выявить среди мышей, которым давали алкоголь, тех, у кого возникала сильная тяга к спиртному даже тогда, когда его потребление вызывало негативные эмоции, такие как горький вкус.

С помощью метода микроэндоскопической визуализации кальция, позволяющего отследить, какие области и клетки мозга активируются до, во время и после употребления алкоголя, ученые составили карту нейронной активности, на которой определились две области, участвующие в контроле поведения животных, пристрастных к алкоголю.

«Первоначально мы просто стремились понять, как мозг изменяется в процессе перехода от простой выпивки до возникновения алкогольной зависимости, — приводятся в пресс-релизе института слова Коди Сицилиано (CodyA. Siciliano), первого автора статьи. — Но в процессе работы мы наткнулись на удивительное открытие — мы действительно смогли предсказывать на основе нервной активности, какие животные станут алкоголиками уже после первого приема спиртного».

Исследователи обнаружили, что ключевую роль в запуске психогенного механизма компульсивного питья — когда постоянно тянет выпить, чтобы забыться, заглушить негативные эмоции, снять стресс и все время возникает желание «добавить» — играет нейронная цепь от медиального отдела префронтальной коры (mPFC) до околоводопроводного серого вещества (dPAG).

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