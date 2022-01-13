3 предупредительных сигнала при походе в туалет

Витамин B12 играет решающую роль в нервных и неврологических симптомах, поэтому дефицит может привести к множеству осложнений. Некоторые из основных опасностей соединения — повреждение нерва. Обычно это проявляется покалыванием и скованностью в руках и ногах, а также потерей рефлексов. Иногда могут возникать затруднения при посещении туалета.

Другие симптомы витамина B12 могут быть сосредоточены в пищеварительном тракте и включают газы, запоры и диарею.

Harvard Education объясняет:

«Витамин B12 связывается с белком в продуктах, которые мы едим. В желудке соляная кислота и ферменты переводят витамин B12 в свободную форму. Оттуда витамин B12 соединяется с белком, называемым внутренним фактором, так что он может всасываться дальше в тонком кишечнике».

По данным Национального института сердца, легких и крови США (National Heart, Lung, and Blood Institute), газы, запоры и диарея могут быть осложнениями, связанными с низким уровнем B12. От этих симптомов можно избавиться с помощью добавок и инъекций.

Потому что пищеварительный тракт, который в значительной степени зависит от желудка, толстой кишки, толстой кишки и прямой кишки, нуждается в B12 для выполнения своих функций.

Серьезный дефицит B12 может парализовать мышечную ткань, выстилающую пищеварительный тракт, нарушая работу кишечника. Более того, витамин B12 активно участвует в производстве эритроцитов и преобразовании энергии в пищу. Когда количество эритроцитов падает, в кишечник поступает недостаточно кислорода.

Падение кислорода в кишечнике может привести к множеству проблем, включая ощущение диареи или тошноту.

Перед применением добавок обязательна консультация врача.

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