Врач назвала продукты, от которых чаще всего заражаются сальмонеллезом

Диетолог Елена Соломатина рассказала в каких продуктах чаще всего встречается сальмонелла и какие меры предосторожности помогут снизить риск заболевания.

По словам врача, сальмонелла очень часто встречается в мясе и рыбе, особенно если они долгое время пролежали в холодильнике. Поэтому Соломатина призвала при покупке обращать внимание на внешний вид и запах мяса и продуктов из него.

«Если мясо прижимаешь пальцем, и оно буквально проваливается, не возвращаясь в прежний вид, еще один признак испорченного продукта», — пояснила врач.

Кроме того, велик риск заразиться сальмонеллезом от молочной продукции.

Если увидели ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter!