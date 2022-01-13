Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце

Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.

По его словам, кофе не несет угрозы для здоровья сердца и не повышает давления, если потреблять его регулярно. Более того, кофеин помогает противостоять онкологическим заболеваниям. И это еще не вся польза, которую можно получить от этого напитка.

«Регулярное употребление кофе снижает риск развития деменции и диабета», — добавил кардиолог.

Он считает допустимым пить в день до четырех чашек бодрящего напитка.

А красное вино, вопреки расхожему мнению о его пользе для организма, даже в небольших количествах может вызвать аритмию, рассказал Брюк.

Кроме того, по словам врача, жесткая вода не опасна для сосудов, так как известь из воды просто не может попасть и осесть на их стенках.

«Известь из питьевой воды не накапливается в организме», — пояснил он.

Кроме того, уверен специалист, силовые тренировки полезны сердечникам, так как регулярные занятия с весами укрепляют мускулатуру и приносят пользу сосудам.

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