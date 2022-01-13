Ученые установили связь между воспалениями в мозге и ожирением

Ученые выяснили, что ожирение может стать причиной развития воспалительных процессов в головном мозге у подростков. Результаты исследования опубликованы в виде тезисов к докладу на ежегодном собрании общества Северной Америки (RSNA).

Ожирение у молодых людей и подростков с каждым годом становится все более серьезной проблемой в развитых странах. По данным Всемирной организации здравоохранения в 1990 году в мире было 32 миллиона детей в возрасте младше пяти лет с избыточным весом или ожирением, а в 2016 году — уже 41 миллион. В США процент детей и подростков, страдающих ожирением, с 1970-х годов увеличился более чем втрое.

Обычно с ожирением связывают развитие сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа, болезни опорно-двигательной системы. Ученые из университета Сан-Паулу (Бразилия) выявили еще один риск, связанный с избыточным весом.

Они использовали метод диффузионно-тензорной визуализации (DTI) — разновидность МРТ, при которой отслеживается диффузия воды вдоль мозговых трактов белого вещества, — для изучения мозга 59 подростков в возрасте от 12 до 16 лет, страдающих ожирением, и сравнили полученные изображения со снимками 61 здорового подростка из контрольной группы.

Метод DTI позволил исследователям оценить для различных областей головного мозга уровень фракционной анизотропией (ФА) — биохимического параметра, который указывает на состояние белого вещества: чем он ниже, тем шире распространено повреждение, причиной которого, как правило, является воспаление.

Результаты показали снижение значений ФА у подростков с ожирением в областях, расположенных в мозолистом теле, пучке нервных волокон, который соединяет левое и правое полушария головного мозга, а также в средней орбитофронтальной извилине — области мозга, отвечающей за эмоциональный контроль и схему вознаграждения. Ни в одной области мозга у пациентов с ожирением не было повышенного, относительно среднего, уровня ФА.

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