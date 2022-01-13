Экстремальные фотографии женщины «до и после» показывают реальность снимков в Instagram

Фото: https://www.instagram.com/holcockerill/

Самое распространенное использование дополненной реальности — не в играх: это фильтры для лиц в социальных сетях. Согласно этому отчету, примерно 1 из 5 американцев, когда-либо имевших аккаунт в социальных сетях, использовал фильтр красоты перед размещением фотографий в социальных сетях.

И хотя их пагубное влияние на самооценку и уверенность в себе совершенно очевидно, рост культуры selfie выводит людей на новый уровень фальши в социальных сетях. ТикТокер и визажист Холли Кокерилл явно сыта этим по горло.

Зная внутреннюю работу индустрии красоты, она показала, насколько фальшивы социальные сети. В серии видеороликов TikTok Холли «разоблачила» свои собственные селфи из Instagram против реальности, которые стали вирусными и собрали миллионы просмотров. «Социальные сети — фальшивка, не ведитесь», — гласила надпись, и, прокрутив видео ниже, вы сможете понять, что она имела в виду.

@hollycockerillmua Social media is fake, don’t be fooled #fyp #fakevsreal #instagramvsreality #loveyourself ♬ Praise God — Kanye West

Когда Холли спросили, что вдохновило ее на создание вирусных видео «Социальные сети — фальшивка, не ведитесь», она ответила, что у нее появилась идея после того, как несколько лет назад она выложила несколько снимков, когда у нее было акне, и я получила хороший отклик от людей, которые могли с этим согласиться. «Так что все началось с этого», — сказала она.

«Но я виновата в том, что всегда прокручивала Instagram и видела «идеальные» селфи с идеальной жизнью, и это заставляло меня чувствовать себя так плохо по отношению к себе, и я постоянно сравнивала себя с этими фальшивыми образами», — рассказала Холли. «Затем я начала просматривать аккаунты знаменитостей и популярных влиятельных людей в социальных сетях и в реальной жизни, и я не могла поверить в разницу».

Тогда она начала свой собственный «Инстаграм против реальных образов». «Мне стало намного легче после того, как мне стали писать девушки, говоря, что мои посты им помогают, поэтому я продолжила их делать».

Фото https://www.instagram.com/holcockerill/

Фото https://www.instagram.com/holcockerill/

Фото: https://www.instagram.com/holcockerill/

Фото: https://www.instagram.com/holcockerill/

Фото: https://www.instagram.com/holcockerill/