Диетолог рассказал, с помощью каких продуктов можно согреться в мороз

Горячий чай с сахаром – лучшее средство для того, чтобы согреться в холод, рассказал главный внештатный диетолог Виктор Тутельян.

По словам Тутельяна, подойдут и другие напитки, содержащие сахар.

«Но лучше в теплом или горячем виде. Например, теплый морс», – рассказал диетолог.

Как отмечает, рекомендуется употреблять высокоуглеводные и легкоусвояемые продукты для сохранения тепла в организме. При этом они не должны приводить к большой нагрузке на желудочно-кишечный тракт. Диетолог посоветовал обратить внимание на каши и кондитерские изделия.

«Холода у нас долго не стоят, так что фигуре такое питание не повредит. Нужно соблюдать количество. Выпил стакан горячего чая с сахаром – согрелся. Согрелся сахаром. Надо не переусердствовать, важно соблюдать баланс», – пояснил Виктор Тутельян.

В то же время следует отказаться от употребления алкоголя в холодную погоду.

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