Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов

Мандарин очень полезен, способен повышать иммунитет, выводить токсины из организма и улучшать настроение, однако злоупотреблять этим фруктом не стоит, считают опрошенные РИА Новости врачи.

Она отметила, что традиция есть мандарины на новогодние праздники в целом полезная, если нет никаких противопоказаний, индивидуальной непереносимости и аллергических реакций на цитрусовые.

С ней согласна и врач-диетолог Елена Тихомирова. По ее словам, зимой организму человека, как правило, не хватает витаминов, поэтому употребление фруктов необходимо. Мандарины являются низкокалорийным продуктом, при этом они богаты витаминами, в том числе витамином С, пояснила диетолог.

Она отметила, что важно мыть мандарины перед употреблением в теплой воде, так как для более долгого хранения их могут обрабатывать вредными для организма веществами.

У мандаринов полезна не только мякоть, но и корки, в них содержится много антиоксидантов, а также белые волокна, которые разделяют цитрусовые на дольки, они содержат флаваноид нобилетин, который обладает мощным противовоспалительным действием, подчеркнула Прунцева.

Врачи сходятся во мнении, что злоупотребление мандаринами может привести к развитию аллергических реакций, вздутию живота, обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, так как фрукты содержат большое количество клетчатки.

Диетологи рекомендуют есть мандарины утром и днем до 5 часов вечера, главное – не употреблять их натощак. При соблюдении простых рекомендаций мандарины окажут только положительное влияние на здоровье человека – выведут токсины, повысят иммунитет и улучшат настроение, добавила Прунцева.

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