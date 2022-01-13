Сколько украинцев сделали бустерную дозу COVID-вакцины — ukraina-novosti

От начала вакцинальной кампании, которая началась 21 февраля 2021 года, прививки против коронавируса сделали 14 909 168 жителей Украины.

Актуально Бустерная вакцинация против COVID-19: как получить, что будет с сертификатом и кому она нужна

14 909 166 из них получили первую дозу, 14 152 238 – 2 дозы. Зато дополнительную дозу сделали 8 088 человек, а бустерную – 56 178.

Всего в стране провели 29 125 670 COVID-прививок.

Какие препараты выбирали украинцы:

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 456 042,

Coronavac – 4 832 029,

AstraZeneca – 1 626 845,

Moderna – 1 486 385,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson’s) – 20 680.

Обратите внимание: во время заседания правительства 12 января премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что почти 50% украинцев уже вакцинированы против коронавируса.

Суточная статистика

Вчера, 12 января, прививки против COVID-19 получили 102 580 человек. Первую дозу получили 33 452 человека, вторую дозу – 53 342 человека, дополнительную дозу – 749 человек, бустерную дозу – 15 037 человек.

Прививки проводилось 821 мобильными бригадами по иммунизации, в 3 343 пунктах прививки и в 448 центрах вакцинации населения.

Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 канала

Будет интересно: самые распространенные мифы о вакцинации