Ученые назвали продукты, спасающие от похмелья

Кокосовый сок, груши, лайм, сыр, помидоры и огурцы помогают организму быстрее всего справиться с похмельем. К такому выводу пришли ученые из Института химической технологии.

Эксперты рассказали, что причиной похмелья является превращение этанола в ацетальдегид, который накапливается в организме. Для того чтобы разрушить и переварить его, необходимы такие вещества, как алкогольдегидрогеназа (АДГ) и альдегиддегидрогеназа (АЛДГ). Помимо некоторых овощей, фруктов и сыров, помочь может какао.

При этом специалисты настоятельно не рекомендуют употреблять кофе, поскольку он способен даже продлить похмелье. Кроме того, не стоит останавливать свой выбор на молоке, зерновых культурах, включая овес, арахис, просо, кукурузу, а также специях, яйцах и витамине С.

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