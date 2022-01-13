Угроза вторжения РФ в Украину – Данилов рассказал о планах Путина

Президент РФ Владимир Путин имеет план по возрождению советской империи, а для этого ему нужно ликвидировать Украину как независимое государство.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал «Украинской правде».

«Каков план у Путина? Он довольно прост, мы об этом публично говорим – это уничтожение нас как государства», — заявил политик.

Он напомнил, что Россия оккупировала украинский Крым, после чего захватила часть Донецкой и Луганской областей, чтобы Украина имела новую проблему и не обращала внимания на полуостров.

«Сейчас подходит время, когда они приняли решение, что надо украинский вопрос уже решать , – говорит Данилов. – Те Минские соглашения, которые были подписаны под дулом автомата, не могут быть применены именно в том виде, в каком они есть. Потому что наш общество это не воспримет».

По его словам, в Киеве четко понимают, что с 30 октября 2021 года ситуацию нагнетают со всех сторон, а количество российских войск на границах Украины не новость.

«Какой план сегодня у Путина? Внутренняя дестабилизация в нашей стране… Потом он будет иметь возможность воспользоваться этой дестабилизацией, чтобы сделать свое черное дело», — подчеркнул Данилов.

«Глобально у Путина есть план по реконструкции советской империи, а без участия Украины никакой империи не состоится, то есть она может быть, но карликовая», — добавил секретарь СНБО.

Напомним, офицер Главного командного центра Генерального штаба Украины, начальник Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, генерал-майор Игорь «Сумрак» Гордейчук заявил «Апострофу», что Путин боролся за империю, но без Украины она невозможна.