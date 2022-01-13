Врач развеял миф, связанный с занятием спортом и курением

Спорт не способствует нейтрализации негативных последствий курения – такого мнения придерживается врач-психотерапевт, исполняющий обязанности заведующего Центром профилактики и лечения табачной и нехимических зависимостей МНПЦ наркологии столичного департамента здравоохранения Валерий Лыков.

«У многих возникает предположение, что если заниматься спортом, то упражнения будут нейтрализовать вредное действие от никотина, никаких ухудшений не наступит. Это опасное заблуждение».

По словам Лыкова, спорт и никотин оказывают противоположные эффекты – занятие физкультурой укрепляет тело и улучшает состояние мышц и суставов, а также активизирует обменные процессы, в то время как курение, наоборот, тормозит эти процессы.

«Плохо отражается совмещение сигарет и тренировок и на сердечно-сосудистой системе. У заядлого курильщика сосуды сужаются, а при упражнениях нагрузка на сердце увеличивается. Таким образом, шансы на получение сердечно-сосудистых заболеваний только возрастают», – пояснил врач.

Также Валерий Лыков отметил, что курение провоцирует состояние тревожности: после сигареты организм чувствует себя угнетенным от отравления дымом, а недостаток кислорода лишь усиливает стресс.

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