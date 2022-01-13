Потери ВСУ на Донбассе 12 января – один боец получил боевую травму

Российские оккупанты продолжают срывать перемирие на Донбассе. В среду, 12 января, они трижды нарушили режим прекращения огня, при этом один раз — с применением запрещенного «Минском» вооружения. ВСУ понесли потери.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

В сторону Причепиловки (на Луганщине) противник дважды открывал огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Новозвановки (у Попасной) оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из 120 мм минометов.

В результате обстрела военнослужащий ООС получил боевое травмирование. Сейчас он госпитале, его состояние – удовлетворительное.

Украинские военные открыли ответный огонь из разрешенного «Минском» оружия и заставили врага прекратить обстрелы.

Напомним, 9 января боевики тоже сорвали перемирие, боевую травму получил украинский военный.

Также «Апостроф» сообщал, что 10 января погибли два бойца ВСУ.