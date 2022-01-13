Коронавирус в Украине — статистика на сегодня 13 января 2022 года

В Украине за прошлые сутки, 12 января, зафиксировано 10046 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 590, медработников – 255).

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

За прошлые сутки:

◾ госпитализированы – 1 676 человек;

◾ летальных исходов – 191;

◾ выздоровели – 7 202 человека.

За все время пандемии в Украине:

◾ заболели – 3 727 034 человека;

◾ выздоровели – 3 537 826 человек;

◾ летальных исходов – 97 928;

◾ проведено ПЦР-тестирования – 17 071 469.

За прошлые сутки 102 580 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 33 452 человека, вторую дозу – 53 342 человека, дополнительную дозу получили 749 человек, бустерную дозу – 15 037 человек.

С начала вакцинальной кампании привиты 14 909 168 человек, из них получили первую дозу – 14 909 166 человек, получили две дозы – 14 152 238 человек, получили дополнительную дозу – 8 088 человек, бустерную дозу – 56 178 человек. В общей сложности проведено 29 125 670 прививок.

Напомним, за 11 января было зафиксировано 7117 новых случаев COVID-19, 193 случая были летальными.