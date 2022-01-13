Ученые рассказали, почему опасно жить в квартирах и домах

Домашняя среда подходит для распространения особо опасных бактерий, устойчивых к антибиотикам. К такому выводу пришли ученые Медицинской школы Вашингтонского университета.

В ходе исследования специалисты изучили образцы, полученные из ноздрей, подмышек и паха людей, живущих в домах, в которых также жили дети, прошедшие курс лечения от стафилококка.

Кроме того, изучались образцы домашних животных. Оказалось, что бактерия есть у половины людей и трети питомцев.

Стафилококк нашли на дверных ручках холодильника, смесителях для раковины, столешницах в ванной, простынях, полотенцах, выключателях света, телефонах, компьютерных клавиатурах и мышках.

Исследователи посоветовали чаще мыть руки после туалета, а также перед приготовлением и приемом пищи, поскольку это снижает вероятность распространения бактерии. Кроме того, рекомендуется дважды в день чистить зубы и отказаться от приема ванны в пользу душа.

Если увидели ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter!