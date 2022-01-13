Ученые узнали, почему иммунотерапия рака не всегда эффективна

Ученые выяснили, что Т-лимфоциты-киллеры, надежно защищены от разрушительного действия белков, которые сами же выделяют для борьбы с вирусами и раковыми клетками, благодаря особым физическим свойствам своей оболочки. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Цитотоксические Т-лимфоциты (ЦТЛ) или белые кровяные клетки — главный компонент антивирусного иммунитета организма. Это клетки-киллеры, вступающие в непосредственный контакт с инфицированными вирусами и раковыми клетками и уничтожающие их.

Чтобы пробить цитоплазматическую мембрану — оболочку вредных клеток, лимфоциты выделяют специальный белок перфорин, разрушающий защиту клеток-мишеней, и затем через образующуюся пору вводят внутрь ядовитые ферменты. До сих пор для ученых было загадкой, как оболочка самих лейкоцитов, также контактирующих с перфорином, остается при этом невредимой.

Австралийские и британские ученые под руководством Ильи Воскобойника (Ilia Voskoboinik) из Мельбурнского университета обнаружили, что защитные свойства мембраны, окружающей белые кровяные клетки, обусловлены ее физическими свойствами — молекулярным порядком и электрическим зарядом.

На первом этапе исследования ученые выяснили, что перфорин, белок, ответственный за пробивание отверстий в защитной оболочке, не ко всем клеткам прикрепляется одинаково. Это сильно зависит от расположения липидов в мембране: чем выше молекулярный порядок и плотнее упаковка, тем меньше связывается на поверхности клеток перфорин.

И действительно, когда биологи искусственно нарушили порядок липидов в оболочке лимфоцитов, клетки стали более чувствительными к перфорину — он частично начал прилипать к их поверхности, но все равно не мог пробить в ней поры, что указывало на наличие еще одного уровня защиты. Им оказался отрицательный заряд некоторых липидных молекул на поверхности клетки, которые связывали перфорин и блокировали его действие.

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