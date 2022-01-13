Ученые выяснили причину хронической усталости

Британские и нидерландские ученые выяснили, что причиной умственной усталости, снижения внимания и когнитивных способностей могут быть воспалительные процессы в организме. Результаты исследования опубликованы в журнале NeuroImage.

Люди, страдающие хроническими заболеваниями, часто жалуются на постоянную умственную усталость, медлительность в принятии решений, невозможность сконцентрироваться, или, как часто говорят, — туман в голове. И это состояние порой не менее изнурительно, чем сама болезнь.

Специалисты из Бирмингемского и Амстердамского университетов изучили связь между умственной вялостью и внутренним воспалением как реакцией организма на болезнь.

«Ученые давно подозревали, что есть связь между воспалением и умственной деятельностью. Например, люди, страдающие хроническими заболеваниями или имеющие избыточный вес, часто жалуются на когнитивные нарушения, но трудно было понять, где причина, а где следствие. Наша работа выявила специфический процесс в головном мозге, который явно подвержен влиянию воспаления», — приводятся в пресс-релизе Бирмингемского университета слова руководителя исследования доктора Али Мазахери (Ali Mazaheri).

Исследование было сосредоточено на области мозга, отвечающей за визуальное внимание. Добровольцам — группе из 20 молодых здоровых мужчин — вводили вакцину от брюшного тифа, которая вызывает временное воспаление, но не имеет других побочных эффектов. Через несколько часов после инъекции специалисты проверяли когнитивные реакции добровольцев на простые изображения на экране компьютера и тестировали их способность контролировать внимание, измеряя мозговую активность методом электроэнцефалографии.

Эксперимент продолжался несколько дней, и временами добровольцам вместо вакцины вводили в качестве плацебо физиологический раствор. Уровень воспаления оценивался по содержанию в крови интерлейкина 6.

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