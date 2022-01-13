Диетологи объяснили, как бороться с жиром на животе после 40 лет

Диетологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего рассказали о правилах, которым необходимо следовать, чтобы оставаться в хорошей форме после 40 лет.

Специалисты утверждают, что примерно до 39 лет здоровый человек может иногда употреблять фастфуд и другие высококалорийные продукты в умеренных количествах. Однако после 40 лет обмен веществ постепенно замедляется: если не заниматься спортом, увлечение вредной едой очень скоро может привести к неприятным жировым отложениям на животе и, как следствие, проблемам со здоровьем.

Диетологи убеждены: можно оставаться в прекрасной форме и в 40, и в 50, и после 60 лет, если следовать ряду простых рекомендаций. Американские специалисты советуют есть красное мясо небольшими порциями два раза в неделю. Оно помогает наращивать мышечную массу, а женщинам позволит избежать дефицита железа в организме.

В основу рациона вегетарианцев должны входить зерновые, фрукты и зеленые листовые овощи, такие как шпинат, капуста или мангольд. При этом вредные углеводы желательно исключить.

После 50 лет необходимо есть больше продуктов, которые поддерживают стабильный уровень сахара в крови и предотвращают отложения в сосудах. По словам экспертов, в них должно быть минимум холестерина, углеводов, но много клетчатки.

Кроме того, рекомендуется употреблять орехи, оливковое масло, рыбу (омега-3 жирные кислоты, которые полезны для сердца) и обезжиренные молочные продукты.

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