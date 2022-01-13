Существует ли проблема дискриминации во время приема на работу в Украине

В рамках круглого стола «Неравенство в обществе», где были затронуты темы дискриминации и ее проявлений в обществе, неравенства мужчин и женщин в политике, во время приема на работу и даже в быту, свои мнения по проблеме высказали эксперты-участники. Гендерное неравенство — фото из открытых источников Эксперт в области рынка труда, PR-менеджер «Ворк юа» Карине Макиан рассказала о проблеме гендерного неравенства при приеме на работу. По ее словам, наличие некоторых характеристик в объявлениях по вакансии, в частности, возраста и пола, может быть гендерной дискриминацией.

«Кандидаты-искатели не всегда понимают есть дискриминация или ее нет. И если спросить кандидатов-искателей, сталкивались ли они с гендерной дискриминацией, то 78% скажут, что нет», — отмечает Карине Макиян.

Эксперт продемонстрировала результаты опроса на «Ворк юа», в котором приняли участие 519 респондентов (искателей) в ноябре 2020 года. Согласно данным, дискриминацию на собеседовании при проеме на работу испытывали 30% женщин, 19% мужчин, 6% студентов и 1,5% людей с инвалидностью. По словам Макиан, по состоянию на декабрь 2021 года результаты опроса несколько изменились: женщины, студенты и люди с инвалидностью чаще стали сталкиваться с проявлениями дискриминации, среди мужчин ситуация изменилась в лучшую сторону.

На вопрос о том, есть ли объявления с признаками нарушения гендерного равенства маркетинговым решением (компании выбирают лицо продукта для лучшего продвижения), Карине Маркиян отметила, что работодателю необходимо выбирать такую обертку для продукта, чтобы она никого не дискриминировала. По словам эксперта, работодатель должен предоставлять всем кандидатам равные возможности показать себя.

«Компании выбирают людей, которые подходят действительно по своим качествам. Это не только профессиональные характеристики, но и внутренние ценности. И кандидаты сейчас все чаще обращают внимание вообще на то, что создает компания, какая она, с чем идет в общество, что она несет, как она это несет. И эта обертка работает как для кандидатов, так и для работодателей», — говорит Карине Макиан.

Эксперт подчеркнула, что работодатели часто забывают о равенстве во время приема на работу, поэтому не могут найти необходимых кандидатов, ведь сами же забирают у соискателей возможность показать себя.

Полное видео круглого стола можно просмотреть на YouTube-канале «Комментарии».

Как сообщали ранее «Комментарии», в день празднования тридцатой годовщины Независимости Украины Президент Владимир Зеленский своим указом присвоил звание бригадного генерала Татьяне Остащенко. Именно Татьяна Остащенко в конце июля стала первой в истории независимой Украины женщиной-командующим.

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