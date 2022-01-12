Диетолог рассказала о способе похудения при помощи банановой кожуры

Регулярное употребление в пищу банановой кожуры способствует похудению и улучшению качества сна. К такому выводу пришла австралийский диетолог Сьюзи Баррелл, которая рассказывает о здоровом образе жизни в своем блоге Shape Me.

Специалист отметила, что в банановой кожуре содержится больше полезных веществ и элементов, чем в самих плодах. В частности, речь идет о витаминах B5 и C (полезен для кожи), клетчатке, а также калии и магнии.

При этом в кожуре бананов ярко-желтого цвета содержится больше антиоксидантов, имеющих противораковые свойства. Кожура же неспелых зеленых бананов богата аминокислотой триптофан, без которой сложно представить хороший сон, и резистентным крахмалом, благодаря которому питательные вещества лучше усваиваются в кишечнике.

Однако Баррелл не рекомендует есть кожуру банана в сыром виде. Ее необходимо подвергнуть термической обработке или измельчить в блендере, после чего добавить в смузи или использовать для выпечки хлеба.

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