Британские медики назвали один из самых распространенных симптомов «Омикрона» у вакцинированных пациентов

Британские ученые выяснили, что один из самых распространенных симптомов штамма коронавируса «Омикрон» — это частое чихание. При этом чаще с этим симптомом сталкиваются вакцинированные от Covid-19 пациенты.

По данным британских врачей, потеря обоняния и вкуса стала гораздо менее распространенным симптомом при заражении штаммом коронавируса «Омикрон». В то же время вакцинированные от ковида пациента все чаще жалуются на чихание.

«Интересно, что наши данные показывают, что люди, которые были вакцинированы, а затем получили положительный результат на Covid-19, чаще сообщали о чихании как о симптоме по сравнению с теми, кто не делал прививку», — заявили ученые.

Также эксперты сообщили, что они не обнаружили большой разницы в симптомах «Дельты» и «Омикрона».

«Только 50% людей испытывают три классических симптома: лихорадку, кашель и потерю обоняния или вкуса», — сообщили специалисты. При этом обоняние и вкус теперь теряет лишь каждый пятый заболевший.

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