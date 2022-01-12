Врач-диетолог рассказала, почему нельзя есть много красной икры

Красная икра богата витаминами, полиненасыщенными жирными кислотами, включая омега-3, и другими полезными веществами – в каком количестве ее можно есть и кому следует исключить данный продукт из своего рациона рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, передает.

По словам Соломатиной, так как икра укрепляет иммунитет, ее нередко приносят пациентам в больницу. Тем не менее, из-за содержания холестерина и соли красная икра может быть противопоказана людям с высоким давлением и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Если это отделение кардиологии, то вначале надо посоветоваться с врачом – не навредит ли такой гостинец», – отметила диетолог.

Врач также настоятельно рекомендовала покупать деликатес только от известных марок. Нередки случаи, когда недобросовестные производители для увеличения срока хранения добавляют в икру уротропин – консервант, запрещенный к использованию в пищевой промышленности России. В настоящее время, по словам Соломатиной, в качестве консерванта для красной икры используют бензоат натрия E211, который также может навредить больным астмой, дерматитом или вызвать аллергическую реакцию.

При выборе икры диетолог призвала обращать внимание на срок годности и отдавать предпочтение тем консервам, на которых цифры выдавлены.

Если увидели ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter!