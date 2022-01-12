Парень с психическими недостатками зарубил свою тетю в Закарпатской области

В городке Виноградов Закарпатской области стражами порядка задержан 18-летний местный житель. Его подозревают в том, что он убил свою тетю. Об этом сообщает Нацполиция Закарпатской области.

У парня были психические изъяны (фото из открытых источников)

Окровавленное тело родной матери в доме обнаружил ее сын.

В обнародованной на сайте полицейского ведомства информации, отмечается, что полицейские, сразу начавшие расследовать преступление, установили, что к этому криминалу имеет отношение 18-летний племянник. Юноша имеет психические изъяны и установленную группу инвалидности. Когда родители парня умерли, его опекуном стала родная тетя.

Чтобы совершить задуманное убийство, житель городка нашел топор. Им он и зарубил несчастную родственницу. Как утверждают полицейские, вечером в доме, где они вместе проживали, племянник достал топор и нанес тете тяжелые рубленые раны, которые оказались несовместимыми с жизнью.

Сейчас 18-летнего подозреваемого в тяжком преступлении сотрудники полиции разыскали и задержали. Он находится в спецпалате Виноградовского медицинского учреждения, где за ним осуществляют наблюдение врачи и есть полиция. Жителя городка обвиняют в совершении умышленного убийства.

Напомним, что «Комментарии» сообщали, что мужчина зарубил топором жену на Черниговщине. В населенном пункте Кладьковка ночью с 14 на 15 ноября произошла ужасная семейная трагедия. Мужчина топором убил свою 32-летнюю жену, маму 4 детей. Трое детей собственными глазами увидели убийство своей матери. Соседи говорят, что женщина была замечательным человеком и мамой, которая заботилась о своей семье и четверых детях.

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