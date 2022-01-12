Диетолог назвала семечки угрозой для иммунитета

Диетолог Наталья Сычева в интервью рассказала, что семечки могут успокаивать нервы, а могут и вредить иммунитету.

По ее словам, люди часто используют их в качестве перекуса, но семечки не всегда полезны для организма. Поскольку полезные свойства подсолнечных и тыквенных семечек сильно отличаются. Тыквенные семечки оказывают благотворное влияние на нервную систему.

«Польза семечек зависит от вида. У тыквенных семечек масса положительных терапевтических свойств: в них много магния, который положительно влияет на нервную систему. Это важно, потому что сейчас многие люди находятся в хроническом стрессе, и семечки здесь были бы очень полезны», — добавила Сычева.

Диетолог уточнила, что семечки подсолнечника, которые пользуются особой популярностью у россиян, в большом количестве могут негативно повлиять на иммунную систему. Поскольку в них содержится много полинасыщенной жирной кислоты омега-6, а в организме человека ее и так достаточно.

«А вот кислот омега-3 мало. Но когда соотношение жирных кислот нарушается, то это может повлиять на иммунитет и воспалительные процессы в организме», — подвела итог Сычева.

Если увидели ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter!