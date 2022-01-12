Названы вещи, которые нельзя делать после 60

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, возраст повышает риск хронических заболеваний, включая слабоумие, болезни сердца, диабет второго типа, артрит и рак. Названы 5 вещей, которые стоит прекратить делать, чтобы оставаться здоровым в «Золотые годы».

1. Не выполняйте одни и те же упражнения

Доктор Аллен Конрад, бакалавр наук , владелец Центра хиропрактики округа Монтгомери, предупреждает, что выполнение определенных упражнений в возрасте 60 лет может быть опасно, включая плиометрические упражнения, приседания, бег на полной скорости и поднятие тяжестей из дня в день. В то время как плиометрические упражнения (например, планка) эффективны и могут улучшить силу челвоека, после 60 лет повышается риск разрыва мышечного сухожилия. Интенсивные упражнения на пресс могут повредить вашу спину, бег может привести к переломам, а слишком частое поднятие тяжестей может привести к травмам из-за того, что с возрастом мышцам требуется дополнительное время на восстановление.

2. Не игнорируйте проблемы с памятью

Отмечается, что болезнь Альцгеймера и другие виды деменции чаще всего встречаются у взрослых в возрасте 60 лет и старше, и риск увеличивается с возрастом. Ранняя диагностика дает вам лучший шанс обратиться за лечением и время, чтобы спланировать будущее.

Должно насторожить:

— Потеря памяти, нарушающая повседневную жизнь

— Проблемы в планировании или решении проблем

— Трудности с выполнением знакомых заданий дома, на работе или на досуге

— Путаница со временем или местами

3. Меньше сидеть

Движение невероятно важно для пожилых людей. Указывается, что любая физическая активность лучше, чем никакая. Пожилые люди, которые меньше сидят и выполняют любую физическую активность от умеренной до высокой, получают некоторые преимущества для здоровья. Польза для здоровья также возрастает с увеличением физической активности.

4. Нельзя думать о собственной невосприимчивости к COVID-19, даже после вакцинации

Пожилым людям без медотводов необходимо сделать прививку. В таком возрасте особенно важно, чтобы вы были защищены.

5. Не забывайте пить воду

Если вы хотите пить, значит, вы уже обезвожены. Пожилые люди подвергаются большему риску обезвоживания из-за того, как состав тела меняется с возрастом. У пожилых людей меньше воды в организме, чем у молодых людей или детей», указали клинике Кливленда . Вода необходима почти для всех функций организма, от смазывания суставов до регулирования температуры тела и перекачки крови в мышцы. Поэтому недостаток воды может иметь серьезные последствия для здоровья».

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