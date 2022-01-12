Геронтолог заявил, что ранний выход на пенсию приближает смерть

Дата публикации: 12 января 2022 г.

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Долго и счастливо — именно о такой жизни мечтает добрая половина россиян. Недавний опрос показал, что жители городов с населением более 50 тысяч человек выбрали бы продолжительность жизни до 87 лет. При этом самыми амбициозными оказались москвичи. Они бы хотели, чтобы их век заканчивался в 91 год. Реалистичность этих планов и ближайшие перспективы нам помог оценить доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев.

— Получается, что москвичи хотят стать долгожителями, — усмехается Юрий Конев. — Как известно, период с 60 до 74 лет у нас считается пожилым возрастом, с 75 до 89 — старческим, а кто дожил до 90 лет — уже долгожитель. Но нигде в мире даже не думают о такой величине среднего возраста, в том числе в Японии, где у населения больше шансов приблизиться к такому числу.

Известный геронтолог, автор множества книг о процессах старения и методах его замедления, уверен, что изобрести таблетку долголетия невозможно. Он склонен полагать, что путь к долгожительству — это тяжелый труд. И открыл его человечеству в своей теории ортобиоза еще Илья Мечников, получивший за свои труды Нобелевскую премию в 1908 году. Именно этот русский учёный впервые научно обосновал важность здорового образа жизни.

— Вы устали от этого слова, но я вынужден повторить, что 60% успеха в деле увеличения продолжительности жизни — это ЗОЖ. Правильное питание, физические и умственные нагрузки — это тернистый путь к долголетию, — продолжает Конев. — 20% успеха составляет качественная медицина. Ведь после 40 лет у человека обостряются хронические и системные заболевания, с которыми надо жить в мире и в миру. А еще несколько процентов — это достаточное финансовое обеспечение. То, что называется «на достойную старость».

Какие еще факторы помогают людям пожить «немножко подольше»? Оказывается, немаловажное значение имеет фактор среднегорья. На высоте нескольких километров над уровнем моря нет смога и воздух достаточно разряжен. Кроме того, на этой высоте происходит, как выражается Конев, «постоянная тренировка красного ростка костного мозга». Того самого мозга, который отвечает за то, чтобы в нашем теле постоянно образовывались новые клетки, способствующие обновлению внутренних органов.

— Генетика очень небольшой вклад вносит в долгожительство конкретного человека, не более 10%, — говорит профессор. — Причем она всегда по гендерному типу. Женщины наследуют способность жить долго от женщин, а мужчины от мужчин. Перекрёстного не встречается. Ну и еще следует отметить, что своё бренное существование человек может продлить только в активной деятельности. Ранний выход на пенсию — это явный признак того, что дни человека сочтены. Он замкнется в своём мирке, потеряет связь с реальностью и приблизит свою смерть.

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