Судьи в Запорожье развлекались под русский блатняк

В городе Запорожье местные служители Фемиды организовали помпезное празднование в местном развлекательном заведении. В праздничную программу входили караоке и пляски под звуки русского шансона и прочего «блатняка». Гулянки судей сняли на видео и опубликовали в социальных сетях. Они вызвали бурную реакцию юзеров. Видеоролик по профессиональному празднику выложил 12 января на своей странице в социальных сетях общественный активист Сергей Стерненко.

Видео опубликовал Стерненко (фото из открытых источников)

Здесь также говорится, что такой отдых был приурочен к профессиональному празднику «героев», 15 декабря отмечался День работников суда Украины.

В посте активист отметил, что на видео судьи Шевченковского районного суда г. Запорожья.

«Под русский блатняк развлекаются», — отмечено в тексте.

На видеоролике в центре судья озвучил, как умел свою версию песни, исполняемой звездой шансона из России Михаилом Кругом «Кольщик». Продолжается веселая программа плясками судей на танцплощадке под музыку других российских музыкальных исполнителей.

По словам активиста Стерненко, это видео не нуждается в комментариях. Это, по его мнению, еще одна из многих причин, почему в нашей стране нужна немедленная судебная реформа.

Также здесь можно увидеть, как поет под караоке на профессиональных торжествах заместитель председателя суда.

В социальных сетях выложенный видеоролик собрал немало возмущенных комментариев. Одни пользователи печально утверждают, что это видео уже ничем не удивляет, другие предлагают начать сбор участникам праздника на билеты в РФ, были и другие отзывы.

Напомним, что «Комментарии» информировали о том, что в Винницкой области судьи объявили подозрение.

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