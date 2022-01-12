Названы три простых способа улучшить здоровье кишечника

Ученые, которые изучают процесс старения, утверждают, что сначала необходимо улучшить образ жизни. Выяснилось, что секрет долголетия кроется в кишечнике, так как он помогает организму бороться со множеством болезнетворных микробов. Исследователи выделили несколько методов, которые могут защитить этот орган и повысить шансы прожить дольше.

Ученые обнаружили, что микробиом кишечника с возрастом становится все более разнообразным и уникальным. Исследование с участием 9000 взрослых показало, что эти изменения перестают происходить у нездоровых людей. В результате специалистами из Института системной биологии в Сиэтле были выявлены три главных бактерии, способствующих здоровому старению: Bacteroides, Akkermansia и Christensenella. Все они были связаны со снижением воспалительных процессов, улучшением углеводного и липидного обмена, а также с оптимальной массой тела.

С точки зрения экспертов, увеличить число полезных микроорганизмов в кишечнике помогут три простых способа.

Употребление овощей

Их роль в микробиоме кишечника незаменима. Листовая зелень способствует росту здоровых кишечных бактерий, а клетчатка в артишоках, луке и чесноке может обеспечить ежедневную норму пребиотиков.

Ферментированные продукты

Ферментированные продукты (например, йогурт, кефир, квашеная капуста, кимчи и чайный гриб) могут изменить состав микробиома кишечника, тем самым снизить уровень воспаления во всем организме.

Употребление пробиотиков и пребиотиков

Пробиотики и пребиотики могут увеличивать популяцию хороших микроорганизмов в кишечнике, укреплять иммунную систему, помогая организму бороться с инфекциями.

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