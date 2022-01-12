Названа правильная основа зимнего рациона питания

В холодное время года организм испытывает дефицит тепла и солнечного света, вырастают энергозатраты на согрев, замедляется метаболизм, нужны силы на борьбу с бактериями и вирусами, появляются быстрая утомляемость и вялость. Поэтому с наступлением зимы рацион питания необходимо корректировать.

Эксперт пояснил, что в холодное время года приблизительно 40 процентов рациона питания должно состоять из мяса, поскольку оно дает энергию, стимулирует защиту от инфекций и защищает от потери мышечной ткани. При желании мясо можно заменить яйцами или рыбой, поделился подробностями Тяжельников. По словам специалиста, важно, чтобы в меню присутствовали источники белков и жиров.

Чтобы помочь организму справиться с изменением погоды, нужно придерживаться сбалансированного питания, в котором в обязательном порядке должны присутствовать белки, жиры, углеводы, витамины, минералы и клетчатка, порекомендовал собеседник издания. Тяжельников указал на то, что блюда в холодное время года должны быть более сытными и калорийными.

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